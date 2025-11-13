20-летний Савков дебютировал в первой команде «Сарагосы» в рамках Кубка Европы ФИБА

20-летний российский форвард Александр Савков в среду, 12 ноября, совершил свой дебют за основную команду испанской «Сарагосы» в рамках Кубка Европы ФИБА.

Савков, выступающий в юношеской Лиге U, провёл на паркете 3.46 в противостоянии с греческим «Анартосисом», набрав за это время три очка (один из трёх с игры, один из одного трёхочковых), два подбора (один в защите, один – в нападении), при коэффициенте эффективности «+4». Испанцы вышли победителями с разгромным счётом 89:61.

Благодаря выигранной встрече «Сарагоса» обеспечила себе участие в следующем этапе турнира. В группе Н, в которой был клуб Савкова, «Сарагоса» одержала четыре победы при одном поражении.