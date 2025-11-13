Антон Юдин прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Пармой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу, которая команда одержала в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой». Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 90:77 в пользу подопечных Юдина.

«Вторую игру мы держим концентрацию на протяжении долгого времени. В четвёртой четверти чуть-чуть расслабились — может быть, потому что преимущество было достаточно комфортным.

За исключением этого отрезка я могу сказать команде «браво»: очень хорошо играли именно как команда, коммуникация была на уровне — это и помогло создать большую разницу к заключительному отрезку», — приводит слова Юдина пресс-служба «Локомотива-Кубань».

