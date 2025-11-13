Скидки
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Антон Юдин прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Пармой»

Антон Юдин прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Пармой»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу, которая команда одержала в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой». Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 90:77 в пользу подопечных Юдина.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 77
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Попов - 21, Робертсон - 14, Ищенко - 14, Квитковских - 12, Темиров - 9, Хантер - 9, Миллер - 6, Самойленко - 3, Коско - 2, Рябков, Коновалов
Бетсити Парма: Хопкинс - 15, Фирсов - 14, Адамс - 13, Свинин - 13, Картер - 8, Захаров - 6, Сандерс - 3, Шашков - 3, Адамс - 2, Ильницкий, Якушин, Егоров

«Вторую игру мы держим концентрацию на протяжении долгого времени. В четвёртой четверти чуть-чуть расслабились — может быть, потому что преимущество было достаточно комфортным.

За исключением этого отрезка я могу сказать команде «браво»: очень хорошо играли именно как команда, коммуникация была на уровне — это и помогло создать большую разницу к заключительному отрезку», — приводит слова Юдина пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Комментарии
