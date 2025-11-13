Единая лига огласила ответ по протесту «Зенита» на судейство в матче с «Локомотивом»

Директорат Единой лиги ВТБ рассмотрел официальный протест, поданный «Зенитом» на результат матча регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила 9 ноября 2025 года в Краснодаре и завершилась со счётом 89:80 в пользу хозяев площадки.

В своём обращении клуб из Санкт-Петербурга указал на ошибочную остановку игровых часов и таймера для броска за 1.06 до завершения третьей четверти, что, по мнению команды, могло повлиять на исход встречи.

«Изучив материалы дела и руководствуясь Регламентом чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, а также официальными правилами баскетбола ФИБА, включая раздел «C — Процедура подачи протеста», Директорат принял решение отказать БК «Зенит» в удовлетворении протеста», — говорится в сообщении организации.

Таким образом, результат матча «Локомотив-Кубань» — «Зенит» от 9 ноября 2025 года остаётся прежним.

При этом отмечается, что «Локомотив-Кубань» оштрафован за некачественную работу судей-секретарей, а комиссионеру и судьям матча вынесено предупреждение.

