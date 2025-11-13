Скидки
«Точно не то, чего хочу». Егор Дёмин раскрыл, над чем работает после дебюта в НБА

Аудио-версия:
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился, какие аспекты старается улучшить после первых матчей в регулярном чемпионате НБА.

«Главное, над чем я сейчас работаю вместе с тренерами, — это проникновение в «краску». Нужно проходить туда как можно чаще. В первых матчах мне этого не хватало. Тренеры довольны тем, как я бросал, и я сам – тоже, но у меня был всего один двухочковый за четыре игры — и это точно не то, чего я хочу. Для меня как для плеймейкера важно облегчать жизнь партнёрам, а именно проходы дают мне это преимущество: я могу видеть всю защиту и понимать, что можно сделать из этой ситуации», — отметил Дёмин на канале From The Logo with Jimmer Fredette в YouTube.

«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола
«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

