Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Будем разбираться». Евгений Пашутин высказался после поражения «Пармы» в матче с «Локо»

«Будем разбираться». Евгений Пашутин высказался после поражения «Пармы» в матче с «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер пермской «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила Краснодаре и завершилась со счётом 90:77 в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 77
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Попов - 21, Робертсон - 14, Ищенко - 14, Квитковских - 12, Темиров - 9, Хантер - 9, Миллер - 6, Самойленко - 3, Коско - 2, Рябков, Коновалов
Бетсити Парма: Хопкинс - 15, Фирсов - 14, Адамс - 13, Свинин - 13, Картер - 8, Захаров - 6, Сандерс - 3, Шашков - 3, Адамс - 2, Ильницкий, Якушин, Егоров

«Думаю, что мы начали очень мягко, особенно в первой четверти. Давали доминировать Илье Попову под кольцом, также свободно действовал Кирилл Темиров. Сделали фокус на Робертсоне и Миллере, но в итоге допустили девять потерь, которые были совсем невынужденными. Потом пытались изменить ход игры, но так и не смогли справиться. Соперник навязал быстрый темп, за которым сегодня мы не успевали. Наши защитники провели не лучшую игру. Соперник предложил плотный прессинг, который и спровоцировал потери. У ребят было мало свободных атак — это разрушило наше нападение и вынудило парней действовать индивидуально в какие-то моменты.

После мы поменяли защиту — на паркете были более рослые игроки, и это немного переломило ход матча. В заключительной четверти хорошо проявили себя наши молодые ребята — Лёва и Глеб. Они помогли отыграть 10 очков. Как раз в этой десятиминутке команда хорошо показала себя за счёт энергии, подвижности, коммуникации и желания — именно этого сегодня не хватило нашим лидерам в начале матча.

Будем разбираться и готовиться к дальнейшим выездным встречам: впереди игра с «Автодором», а затем – матч с ЦСКА», — приводит слова Пашутина пресс-служба пермского клуба.

Материалы по теме
Два овертайма в Саратове, у «Зенита» вернулись лидеры, а «Локомотив» воспрял. Итоги дня ЕЛ
Видео
Два овертайма в Саратове, у «Зенита» вернулись лидеры, а «Локомотив» воспрял. Итоги дня ЕЛ

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android