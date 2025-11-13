Скидки
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Егор Дёмин рассказал, на что тратит деньги в Нью-Йорке

Егор Дёмин рассказал, на что тратит деньги в Нью-Йорке
Аудио-версия:
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о сложностях адаптации к жизни в Нью-Йорке (США). По словам российского игрока, переезд из Юты, где он выступал в течение года в NCAA, в Бруклин оказался испытанием не только из-за нового уровня баскетбола, но и из-за дорогих цен в городе.

«Я заплатил за аренду, и это было непросто. Очень непросто. После Юты приехать в Нью-Йорк и платить такую аренду — тяжело. Не буду лгать, это было непросто морально. Нужно покупать одежду, мебель — всё здесь стоит дорого. Теперь ведь нужно соответствовать статусу. Но посмотрим. Машину в этом году покупать не собираюсь, хочу быть умнее с деньгами и искать надёжные варианты для инвестиций», — сказал Дёмин на канале From The Logo with Jimmer Fredette в YouTube.

«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола
«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола

Егор Дёмин и игроки «Бруклина» тренируются в бассейне:

