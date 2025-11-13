Скидки
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Поражение «Сан-Антонио» в матче с «Голден Стэйт» стало уникальным в истории НБА

Поражение «Сан-Антонио» в матче с «Голден Стэйт» стало уникальным в истории НБА
Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и защитник Стефон Касл оформили трипл-даблы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз». Несмотря на это, команда из Техаса уступила сопернику – 120:125.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Касл - 23, Васселл - 15, Фокс - 13, Корнет - 12, Барнс - 11, Джонсон - 6, Шампани - 6, Сохан - 3, Маклафлин, Брайант, Олиник, Бийомбо, Миникс, Уотерс III
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 46, Батлер - 28, Муди - 19, Хорфорд - 9, Подзиемски - 6, Грин - 6, Пэйтон II - 4, Хилд - 4, Ричард - 3, Куминга, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер

Как информирует Clutch Points со ссылкой на журналиста Эрни Джонсона, это первый случай в истории НБА, когда команда проиграла, несмотря на то что два её игрока набрали по 20 очков и сделали трипл-дабл.

Отметим, что Вембаньяма во встрече с «Голден Стэйт» набрал 31 очко, 15 подборов и 10 передач. На счету Касла 23 очка, 10 подборов и 10 передач.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона:

