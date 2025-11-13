Поражение «Сан-Антонио» в матче с «Голден Стэйт» стало уникальным в истории НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и защитник Стефон Касл оформили трипл-даблы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз». Несмотря на это, команда из Техаса уступила сопернику – 120:125.

Как информирует Clutch Points со ссылкой на журналиста Эрни Джонсона, это первый случай в истории НБА, когда команда проиграла, несмотря на то что два её игрока набрали по 20 очков и сделали трипл-дабл.

Отметим, что Вембаньяма во встрече с «Голден Стэйт» набрал 31 очко, 15 подборов и 10 передач. На счету Касла 23 очка, 10 подборов и 10 передач.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона: