Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Баскетбол

18-летний россиянин оформил трипл-дабл с 10 блок-шотами в матче Единой молодёжной лиги

18-летний россиянин оформил трипл-дабл с 10 блок-шотами в матче Единой молодёжной лиги
Комментарии

Форвард «Уралмаша-2» Вячеслав Рыжов в матче Единой молодёжной лиги ВТБ с «Енисеем-2» оформил трипл-дабл с 10 блок-шотами. Помимо 10 блок-шотов, на счету 18-летнего спортсмена также 23 очка и 10 подборов. Рыжов стал автором первого трипл-дабла этого сезона.

«Уралмаш-2» одержал победу со счётом 66:45.

Как отмечает пресс-служба лиги, Рыжов повторил достижение Максима Огаркова («МБА-МАИ-Юниор»), который в прошлом сезоне также сделал 10 блок-шотов в матче.

Ранее сообщалось, что 20-летний российский форвард Александр Савков дебютировал за основную команду испанской «Сарагосы» в рамках Кубка Европы ФИБА.

