Эксперт в США оценил игру Егора Дёмина после 10 матчей в НБА

Обозреватель и эксперт NetsDaily Лукас Каплан поделился мнением о первых 10 матчах в НБА российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. В этих встречах спортсмен в среднем набирал 7,1 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

«Он выглядит лучше, чем я ожидал, на этом этапе сезона, особенно если учитывать, что с конца июля до конца предсезонных сборов он не принимал полноценного участия в командных занятиях на площадке, борясь с травмой подошвенной фасции. Да, он очень медленно передвигается, когда пытается догнать соперника с мячом или пройти через заслоны, и мы не увидели того количества перехватов и общей активности в защите, которое наблюдалось на второй неделе.

Хотя мы видим красивые проходы и точные броски со стэп-бэком, обнадёживающая тенденция только начинает проявляться. Пока Дёмин играет, команда почти на 13% увеличивает долю своих попыток с трёхочковой линии. По данным Cleaning the Glass, это показатель 100-го процентиля в НБА, что означает, что ни один другой игрок в лиге не оказывает столь драматичного влияния на процент трёхочковых своей команды», — говорится в материале Каплана.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»: