Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт в США оценил игру Егора Дёмина после 10 матчей в НБА

Эксперт в США оценил игру Егора Дёмина после 10 матчей в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель и эксперт NetsDaily Лукас Каплан поделился мнением о первых 10 матчах в НБА российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. В этих встречах спортсмен в среднем набирал 7,1 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

«Он выглядит лучше, чем я ожидал, на этом этапе сезона, особенно если учитывать, что с конца июля до конца предсезонных сборов он не принимал полноценного участия в командных занятиях на площадке, борясь с травмой подошвенной фасции. Да, он очень медленно передвигается, когда пытается догнать соперника с мячом или пройти через заслоны, и мы не увидели того количества перехватов и общей активности в защите, которое наблюдалось на второй неделе.

Хотя мы видим красивые проходы и точные броски со стэп-бэком, обнадёживающая тенденция только начинает проявляться. Пока Дёмин играет, команда почти на 13% увеличивает долю своих попыток с трёхочковой линии. По данным Cleaning the Glass, это показатель 100-го процентиля в НБА, что означает, что ни один другой игрок в лиге не оказывает столь драматичного влияния на процент трёхочковых своей команды», — говорится в материале Каплана.

Материалы по теме
«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола
«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android