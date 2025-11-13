Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ищенко рассказал, как Патрик Миллер посодействовал его первому в карьере дабл-даблу

Ищенко рассказал, как Патрик Миллер посодействовал его первому в карьере дабл-даблу
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко высказался о победе в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой». Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 90:77 в пользу хозяев площадки. Ищенко стал автором дабл-дабла, набрав 14 очков и совершив 10 подборов. Для спортсмена это оказался первый дабл-дабл во взрослой карьере.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 77
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Попов - 21, Робертсон - 14, Ищенко - 14, Квитковских - 12, Темиров - 9, Хантер - 9, Миллер - 6, Самойленко - 3, Коско - 2, Рябков, Коновалов
Бетсити Парма: Хопкинс - 15, Фирсов - 14, Адамс - 13, Свинин - 13, Картер - 8, Захаров - 6, Сандерс - 3, Шашков - 3, Адамс - 2, Ильницкий, Якушин, Егоров

– Ты знал, что в середине четвёртой четверти тебе оставался один подбор до дабл-дабла? Это как-то повлияло на твою игру?
– Про то, когда один оставался, не знал. А в большом перерыве мне Патрик [Миллер] сказал. Он всегда внимательно смотрит статистику, и вот он мне сказал: «Иди ещё на подбор, у тебя уже шесть за первую половину». Ну, и я не то чтобы прямо пошёл, а просто рядом стоял, мяч в мою сторону отскакивал, я его ловил, и всё. Я ничего сверхъестественного не делал, – приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Материалы по теме
Два овертайма в Саратове, у «Зенита» вернулись лидеры, а «Локомотив» воспрял. Итоги дня ЕЛ
Видео
Два овертайма в Саратове, у «Зенита» вернулись лидеры, а «Локомотив» воспрял. Итоги дня ЕЛ

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android