Ищенко рассказал, как Патрик Миллер посодействовал его первому в карьере дабл-даблу

20-летний атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко высказался о победе в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой». Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 90:77 в пользу хозяев площадки. Ищенко стал автором дабл-дабла, набрав 14 очков и совершив 10 подборов. Для спортсмена это оказался первый дабл-дабл во взрослой карьере.

– Ты знал, что в середине четвёртой четверти тебе оставался один подбор до дабл-дабла? Это как-то повлияло на твою игру?

– Про то, когда один оставался, не знал. А в большом перерыве мне Патрик [Миллер] сказал. Он всегда внимательно смотрит статистику, и вот он мне сказал: «Иди ещё на подбор, у тебя уже шесть за первую половину». Ну, и я не то чтобы прямо пошёл, а просто рядом стоял, мяч в мою сторону отскакивал, я его ловил, и всё. Я ничего сверхъестественного не делал, – приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

