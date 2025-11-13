В ЦСКА высказались о сроках восстановления 18-летнего игрока после избиения и реанимации

Спортивный директор молодёжного проекта ЦСКА Евгений Чернявский поделился подробностями относительно состояния баскетболиста «ЦСКА Юниор» Владимира Ершова. Ранее сообщалось, что спортсмен, получивший травму головы в результате избиения в ночном клубе и находившийся в реанимации, выписан из больницы. По словам Чернявского, в ближайшие месяцы Ершову будут противопоказаны физические нагрузки.

«Владимир находится дома в Раменском. Чувствует себя нормально. Но что значит «нормально»? В соответствии со своим диагнозом. Если двигается, испытывает головную боль и головокружение. В целом всё в порядке, жизни ничего не угрожает.

По поводу прогнозов относительно того, когда сможет тренироваться — большой вопрос. Потому что в любом случае его будут в ближайшие месяцы наблюдать. В ближайшие месяцы ему противопоказаны физические нагрузки вообще. Будем смотреть состояние, наблюдать, а потом, исходя из этого, будем отталкиваться по дальнейшим прогнозам. Всё зависит от игрока, его организма, как он будет восстанавливаться. Пока всё идёт, тьфу тьфу, хорошо», — приводит слова Чернявского «Матч ТВ».

