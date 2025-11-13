Тяжёлый форвард МБА-МАИ Андрей Зубков провёл 400-й матч в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. Зубков стал пятым игроком в истории лиги, который добрался до подобной отметки.

Нынешний сезон 15-й в карьере спортсмена. В Единой лиге он выступает с 2011 года. Ранее Андрей представлял такие команды, как «Локомотив-Кубань», «Химки» и «Зенит». В настоящий момент Зубкову 34 года.

В этом сезоне Единой лиги Зубков на данный момент принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 15,4 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 2,3 передачи.

