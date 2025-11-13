Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Зубков провёл 400-й матч в Единой лиге

Андрей Зубков провёл 400-й матч в Единой лиге
Комментарии

Тяжёлый форвард МБА-МАИ Андрей Зубков провёл 400-й матч в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. Зубков стал пятым игроком в истории лиги, который добрался до подобной отметки.

Нынешний сезон 15-й в карьере спортсмена. В Единой лиге он выступает с 2011 года. Ранее Андрей представлял такие команды, как «Локомотив-Кубань», «Химки» и «Зенит». В настоящий момент Зубкову 34 года.

В этом сезоне Единой лиги Зубков на данный момент принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 15,4 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 2,3 передачи.

Материалы по теме
Два овертайма в Саратове, у «Зенита» вернулись лидеры, а «Локомотив» воспрял. Итоги дня ЕЛ
Видео
Два овертайма в Саратове, у «Зенита» вернулись лидеры, а «Локомотив» воспрял. Итоги дня ЕЛ

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android