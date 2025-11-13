Скидки
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Зенит» отреагировал на назначение Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны»

«Зенит» отреагировал на назначение Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны»
Комментарии

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала назначение Хавьера Паскуаля на должность главного тренера «Барселоны». Напомним, с 2020 по 2025 год испанский специалист возглавлял клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» желает своему экс-наставнику больших побед в Евролиге и чемпионате Испании вместе с сине-гранатовыми! Ждём скорую встречу «Зенита» и «Барселоны» на баскетбольном паркете», — говорится в сообщении «Зенита».

Контракт Паскуаля с каталонским клубом рассчитан до 2028 года. Ранее Хавьер уже возглавлял «Барселону» (2008-2016 год), с которой выигрывал Евролигу в сезоне-2009/2010.

