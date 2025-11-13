Скидки
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Я обыграл Кевина Дюранта». iShowSpeed анонсировал выход ролика со звездой НБА

Комментарии

Американский стример iShowSpeed (Даррен Джейсон Уоткинс-младший) анонсировал выход нового эпизода с прославленным баскетболистом Кевином Дюрантом на своём YouTube-канале.

«Я обыграл Кевина Дюранта в баскетбол! Новый выпуск уже на канале!» — написал iShowSpeed на своей странице в социальных сетях.

Дюрант представляет «Хьюстон Рокетс». В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард к настоящему моменту принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 3,2 передачи.

Фото
Дюрант, Томпсон и Шеппард присоединились к молитве игроков «Милуоки» после матча

Реакция Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон»:

