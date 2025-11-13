«Я обыграл Кевина Дюранта». iShowSpeed анонсировал выход ролика со звездой НБА

Американский стример iShowSpeed (Даррен Джейсон Уоткинс-младший) анонсировал выход нового эпизода с прославленным баскетболистом Кевином Дюрантом на своём YouTube-канале.

«Я обыграл Кевина Дюранта в баскетбол! Новый выпуск уже на канале!» — написал iShowSpeed на своей странице в социальных сетях.

Дюрант представляет «Хьюстон Рокетс». В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард к настоящему моменту принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 3,2 передачи.

