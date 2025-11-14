«Фенербахче» добыл третью подряд победу в Евролиге, обыграв «Хапоэль»

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого турецкий клуб «Фенербахче» в Стамбуле принимал израильский «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча закончилась со счётом 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24) в пользу хозяев паркета. Для турок эта победа стала третьей подряд в Евролиге.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Тэйлен Хортон-Такер, на счету которого 15 очков, три подбора и две результативные передачи. У «Хапоэля» лучшую результативность продемонстрировал форвард Элайджа Брайант. В его активе 19 очков, пять подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» на выезде проведёт матч с белградским «Партизаном». Встреча состоится 21 ноября и начнётся в 22:30 мск. «Хапоэль» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с «Олимпией». Матч состоится 20 ноября в Милане (Италия), начало — в 22:30 мск.

