Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Хапоэль, результат матча 13 ноября 2025, счет 74:68, Евролига-2025/2026

«Фенербахче» добыл третью подряд победу в Евролиге, обыграв «Хапоэль»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого турецкий клуб «Фенербахче» в Стамбуле принимал израильский «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча закончилась со счётом 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24) в пользу хозяев паркета. Для турок эта победа стала третьей подряд в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
74 : 68
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Палатин, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Тэйлен Хортон-Такер, на счету которого 15 очков, три подбора и две результативные передачи. У «Хапоэля» лучшую результативность продемонстрировал форвард Элайджа Брайант. В его активе 19 очков, пять подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» на выезде проведёт матч с белградским «Партизаном». Встреча состоится 21 ноября и начнётся в 22:30 мск. «Хапоэль» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с «Олимпией». Матч состоится 20 ноября в Милане (Италия), начало — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
