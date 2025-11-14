«Црвена Звезда» победила «Монако» в Евролиге, у экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса — 18 очков

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого сербская «Црвена Звезда» в Белграде принимала «Монако». Встреча закончилась со счётом 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе сербского клуба стал лёгкий форвард Огньен Добрич. В его активе 22 очка и четыре подбора. У «Монако» лучшую результативность продемонстрировал бывший разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс (18 очков, два подбора и семь передач).

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с «Валенсией». Встреча состоится 21 ноября и начнётся в 23:00 мск. «Монако» в следующем туре регулярного чемпионата в гостях сразится с АСВЕЛом. Матч состоится 19 ноября, начало — в 22:00 мск.

