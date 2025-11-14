Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Црвена Звезда — Монако, результат матча 13 ноября 2025, счет 91:79, Евролига-2025/2026

«Црвена Звезда» победила «Монако» в Евролиге, у экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса — 18 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого сербская «Црвена Звезда» в Белграде принимала «Монако». Встреча закончилась со счётом 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
91 : 79
Монако
Монако, Монако
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Стойкович, Мотеюнас, Оджелей, Радошич, дос Сантос
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Самым результативным в составе сербского клуба стал лёгкий форвард Огньен Добрич. В его активе 22 очка и четыре подбора. У «Монако» лучшую результативность продемонстрировал бывший разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс (18 очков, два подбора и семь передач).

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде сыграет с «Валенсией». Встреча состоится 21 ноября и начнётся в 23:00 мск. «Монако» в следующем туре регулярного чемпионата в гостях сразится с АСВЕЛом. Матч состоится 19 ноября, начало — в 22:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» отреагировал на назначение Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны»

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android