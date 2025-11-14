Скидки
Баскетбол

«Бруклин» отправил двух новичков в свой фарм-клуб в G-лиге

«Бруклин» отправил двух новичков в свой фарм-клуб в G-лиге
Разыгрывающий Бен Сараф и тяжёлый форвард Дэнни Вульф переведены в состав «Лонг-Айленд Нетс» – команды, аффилированной с «Бруклином» и выступающей в G-лиге. Об этом информирует NetsDaily со ссылкой на пресс-службу «Бруклина».

Ранее оба игрока вызывались главным тренером «Нетс» Жорди Фернандесом в состав основной команды на матч регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119).

Напомним, Сараф и Вульф оказались в «Бруклине» в результате драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Бен был выбран под 26-м номером, а Вульф – под 27-м.

«Бруклин» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции (одна победа и 10 поражений).

