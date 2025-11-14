«Реал» дома проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мадридский «Реал» принимал греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась со счётом 87:77 (22:16, 30:22, 21:21, 14:18) в пользу гостей.

Лучшую результативность в составе мадридцев показал центровой Уолтер Тавареш. В его активе 20 очков и 10 подборов. У «Панатинаикоса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Тимоти Шортс (19 очков, четыре подбора и шесть передач).

В следующем туре соревнований «Реал» примет «Жальгирис». Игра состоится 20 ноября и начнётся в 22:45 мск. «Панатинаикос» в следующем туре регулярного чемпионата дома сыграет с «Дубаем». Матч состоится 20 ноября, начало — в 22:15 мск.

