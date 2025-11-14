Скидки
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Реал — Панатинаикос, результат матча 13 ноября 2025, счет 77:87, Евролига-2025/2026

«Реал» дома проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мадридский «Реал» принимал греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась со счётом 87:77 (22:16, 30:22, 21:21, 14:18) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
77 : 87
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

Лучшую результативность в составе мадридцев показал центровой Уолтер Тавареш. В его активе 20 очков и 10 подборов. У «Панатинаикоса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Тимоти Шортс (19 очков, четыре подбора и шесть передач).

В следующем туре соревнований «Реал» примет «Жальгирис». Игра состоится 20 ноября и начнётся в 22:45 мск. «Панатинаикос» в следующем туре регулярного чемпионата дома сыграет с «Дубаем». Матч состоится 20 ноября, начало — в 22:15 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
