«Париж» вырвал победу в матче с «Валенсией», прервав серию из четырёх поражений в Евролиге

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Париж» принимал «Валенсию». Игра закончилась со счётом 90:86 (15:14, 22:35, 30:22, 23:15) в пользу парижан. Этой победой хозяева площадки прервали серию поражений в Евролиге, которая насчитывала четыре матча.

Лучшую результативность в составе французского клуба показал защитник Надир Хифи, набравший 17 очков, пять подборов и пять передач. У «Валенсии» чаще всего кольцо соперников поражали защитники Дариус Томпсон и Камерон Тейлор. У обоих по 13 очков.

В следующем туре «Париж» на выезде встретится с греческим «Олимпиакосом». Игра состоится 21 ноября и начнётся в 22:15 мск. «Валенсия» в следующем туре регулярного чемпионата дома сыграет с «Црвеной Звездой». Матч состоится 21 ноября, начало — в 23:00 мск.

