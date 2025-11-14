Скидки
Париж — Валенсия, результат матча 13 ноября 2025, счет 90:86, Евролига-2025/2026

«Париж» вырвал победу в матче с «Валенсией», прервав серию из четырёх поражений в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Париж» принимал «Валенсию». Игра закончилась со счётом 90:86 (15:14, 22:35, 30:22, 23:15) в пользу парижан. Этой победой хозяева площадки прервали серию поражений в Евролиге, которая насчитывала четыре матча.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
90 : 86
Валенсия
Валенсия, Испания
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Докосси, Файе, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Ногес, Сима

Лучшую результативность в составе французского клуба показал защитник Надир Хифи, набравший 17 очков, пять подборов и пять передач. У «Валенсии» чаще всего кольцо соперников поражали защитники Дариус Томпсон и Камерон Тейлор. У обоих по 13 очков.

В следующем туре «Париж» на выезде встретится с греческим «Олимпиакосом». Игра состоится 21 ноября и начнётся в 22:15 мск. «Валенсия» в следующем туре регулярного чемпионата дома сыграет с «Црвеной Звездой». Матч состоится 21 ноября, начало — в 23:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
