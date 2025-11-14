«Маккаби» прервал серию из четырёх поражений в Евролиге, победив «Басконию»

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива принимал «Басконию». Игра закончилась со счётом 89:83 (25:18, 28:25, 18:25, 18:15) в пользу израильского клуба. Благодаря этой победе «Маккаби» прервал серию поражений в Евролиге, которая насчитывала четыре матча.

Лучшую результативность в составе израильского клуба показал форвард Ти Джей Лиф, набравший 19 очков, семь подборов и две передачи. У «Басконии» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Тимоте Луваву-Кабарро (19 очков, шесть подбора и пять передач).

В следующем туре «Маккаби» на выезде встретится с итальянским «Виртусом». Игра состоится 21 ноября и начнётся в 22:30 мск. «Баскония» в следующем туре примет «Баварию». Матч состоится 21 ноября, начало — в 22:30 мск.

