Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маккаби — Баскония, результат матча 13 ноября 2025, счет 89:83, Евролига-2025/2026

«Маккаби» прервал серию из четырёх поражений в Евролиге, победив «Басконию»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива принимал «Басконию». Игра закончилась со счётом 89:83 (25:18, 28:25, 18:25, 18:15) в пользу израильского клуба. Благодаря этой победе «Маккаби» прервал серию поражений в Евролиге, которая насчитывала четыре матча.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
89 : 83
Баскония
Витория, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш

Лучшую результативность в составе израильского клуба показал форвард Ти Джей Лиф, набравший 19 очков, семь подборов и две передачи. У «Басконии» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Тимоте Луваву-Кабарро (19 очков, шесть подбора и пять передач).

В следующем туре «Маккаби» на выезде встретится с итальянским «Виртусом». Игра состоится 21 ноября и начнётся в 22:30 мск. «Баскония» в следующем туре примет «Баварию». Матч состоится 21 ноября, начало — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» отреагировал на назначение Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны»

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android