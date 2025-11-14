Евролига: результаты матчей 13 ноября

В четверг, 13 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Евролига. Результаты матчей на 13 ноября:

«Фенербахче» — «Хапоэль» Тель-Авив — 74:68;

«Црвена Звезда» — «Монако» — 91:79;

«Париж» — «Валенсия» — 90:86;

«Реал» Мадрид — «Панатинаикос» — 77:87;

«Маккаби» Тель-Авив — «Баскония» — 89:83.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль» на счету которого восемь побед и три поражения. Вторую строчку занимает «Црвена Звезда» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает «Жальгирис» (семь побед и три поражения).