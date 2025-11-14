Евролига: результаты матчей 13 ноября
Поделиться
В четверг, 13 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Евролига. Результаты матчей на 13 ноября:
«Фенербахче» — «Хапоэль» Тель-Авив — 74:68;
«Црвена Звезда» — «Монако» — 91:79;
«Париж» — «Валенсия» — 90:86;
«Реал» Мадрид — «Панатинаикос» — 77:87;
«Маккаби» Тель-Авив — «Баскония» — 89:83.
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
74 : 68
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Палатин, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
91 : 79
Монако
Монако, Монако
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Стойкович, Мотеюнас, Оджелей, Радошич, дос Сантос
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
90 : 86
Валенсия
Валенсия, Испания
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Докосси, Файе, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Ногес, Сима
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
77 : 87
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
89 : 83
Баскония
Витория, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль» на счету которого восемь побед и три поражения. Вторую строчку занимает «Црвена Звезда» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает «Жальгирис» (семь побед и три поражения).
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
01:16
-
01:06
-
00:56
-
00:40
-
00:21
-
00:10
-
00:03
- 13 ноября 2025
-
23:28
-
23:08
-
22:34
-
22:18
-
21:47
-
21:45
-
21:07
-
20:44
-
20:09
-
19:22
-
19:08
-
19:00
-
18:39
-
18:04
-
17:47
-
17:15
-
16:07
-
15:55
-
15:23
-
14:56
-
14:05
-
14:04
-
13:56Хавьер Паскуаль — главный тренер «Барселоны» Официально
-
13:08
-
12:49
-
12:13
-
11:53
-
11:11