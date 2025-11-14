Скидки
Баскетбол

New York Post опубликовал материал о Егоре Дёмине после его 10 матчей за «Бруклин»

New York Post опубликовал материал о Егоре Дёмине после его 10 матчей за «Бруклин»
Обозревательница New York Post Бриджит Рейли опубликовала материал, посвящённый российскому разыгрывающему «Бруклин Нетс» Егору Дёмину.

«Помимо надежд получить первый пик на драфте НБА – 2026, «Нетс» стоит сосредоточиться на том, чтобы развить хотя бы одного из молодых игроков до уровня прочной основы на будущее. В поражении в матче с «Торонто Рэпторс» (109:119) Егор Дёмин произвёл впечатление, набрав рекордные для себя 16 очков при 5 из 11 с игры и точности трёхочковых в 50%.

Разыгрывающий ростом 206 см также добавил четыре подбора и пять передач за 28 минут — этот матч стал лучшим в его пока небольшой карьере. В целом молодёжь «Бруклина» ещё слишком сыра, чтобы приносить победы в очередном перестроечном сезоне, но восьмой пик драфта продолжает доказывать, что является главным позитивом стартового отрезка и лучшей ставкой клуба на будущее», — говорится в материале Рейли.

К настоящему моменту Дёмин сыграл в 10 матчах этого сезона НБА, где в среднем набирал 7,1 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи.

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

