«Он бы тебя разнёс». Баркли поспорил с Шакилом О’Нилом из-за Йокича

11-кратный участник Матча всех звёзд НБА и аналитик Чарльз Баркли в программе NBA Tip-Off на ESPN вступил в дискуссию с четырёхкратным чемпионом лиги Шакилом О’Нилом относительно лучшего баскетболиста мира на данный момент. Баркли отметил, что таковым следует считать звёздного игрока «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

Когда О’Нил предположил, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма тоже заслуживает упоминания в разговоре о лучших игроках, Баркли резко ответил:

«Ты не хочешь признавать заслуги Джокера, потому что сравниваешь его с собой. Джокер бы тебя разнёс — вывел бы на периметр и обрушил бы на тебя шквал трёхочковых».

