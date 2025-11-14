Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он бы тебя разнёс». Баркли поспорил с Шакилом О’Нилом из-за Йокича

«Он бы тебя разнёс». Баркли поспорил с Шакилом О’Нилом из-за Йокича
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд НБА и аналитик Чарльз Баркли в программе NBA Tip-Off на ESPN вступил в дискуссию с четырёхкратным чемпионом лиги Шакилом О’Нилом относительно лучшего баскетболиста мира на данный момент. Баркли отметил, что таковым следует считать звёздного игрока «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

Когда О’Нил предположил, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма тоже заслуживает упоминания в разговоре о лучших игроках, Баркли резко ответил:

«Ты не хочешь признавать заслуги Джокера, потому что сравниваешь его с собой. Джокер бы тебя разнёс — вывел бы на периметр и обрушил бы на тебя шквал трёхочковых».

Материалы по теме
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Видео
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире

Йокич не сдержал слёз после победы своей лошади на скачках:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android