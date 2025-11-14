Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стала известна реакция Егора Дёмина на комментарий журналистов из США о русских

Стала известна реакция Егора Дёмина на комментарий журналистов из США о русских
Комментарии

Обозреватель и эксперт NetsDaily Лукас Каплан рассказал забавный эпизод с участием 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Когда несколько журналистов в раздевалке «Бруклина» сказали Егору Дёмину, что у русских есть репутация людей, которые говорят на ярком, образном английском, он только усмехнулся.

Дёмин ответил, что, как и большинство россиян, он ужасен в изучении языков (хотя, по его словам, всё равно лучше большинства американцев) и что его английский — просто стыд. Я, впрочем, позволю себе не согласиться», — написал Каплан в NetsDaily.

Сейчас читают:
«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола
«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android