Стала известна реакция Егора Дёмина на комментарий журналистов из США о русских

Обозреватель и эксперт NetsDaily Лукас Каплан рассказал забавный эпизод с участием 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Когда несколько журналистов в раздевалке «Бруклина» сказали Егору Дёмину, что у русских есть репутация людей, которые говорят на ярком, образном английском, он только усмехнулся.

Дёмин ответил, что, как и большинство россиян, он ужасен в изучении языков (хотя, по его словам, всё равно лучше большинства американцев) и что его английский — просто стыд. Я, впрочем, позволю себе не согласиться», — написал Каплан в NetsDaily.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»: