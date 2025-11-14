Скидки
Главная Баскетбол Новости

Эксперт из США задался вопросом, в чём Егор Дёмин может стать лучшим в НБА

Аудио-версия:
Обозреватель и эксперт NetsDaily Лукас Каплан поделился впечатлениями от первых десяти матчей российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. В этих встречах спортсмен в среднем набирал 7,1 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

«Дёмин активно раздаёт передачи на бросок, мгновенно находя свободного партнёра, когда защитник соперника отходит подстраховать. Иногда он торопится с передачей, и хочется, чтобы он просто шёл к корзине сам. Но он явно умеет создавать трёхочковые для партнёров, хотя станет ли лучшим в этом в лиге — ещё вопрос. Несмотря на карьерный максимум в 16 очков в матче с «Торонто Рэпторс» во вторник, меня больше впечатлила его игра в матче с «Нью-Йорк Никс» в воскресенье. Пока рано делать выводы, но уже есть повод для оптимизма», — говорится в материале Каплана.

«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола
«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»:

