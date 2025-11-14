В ночь с 13 на 14 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошло три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 14 ноября:

«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторс» — 113:126;

«Юта Джаз» – «Атланта Хоукс» — 122:132;

«Финикс Санз» – «Индиана Пэйсерс» — 113:98.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен, на счету которого 40 очков, семь подборов и два результативных паса.

Видео: Игрок НБА Карл-Энтони Таунс подарил Исламу Махачеву своё джерси