Игрок «Атланты» показал статистику в матче, ни разу не встречавшуюся за всю историю лиги

Лёгкий форвард «Атланты Хоукс» Джален Джонсон в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» (132:122) набрал 31 очко, совершил 18 подборов, отдал 14 результативных передач и сделал семь перехватов. Как информирует пресс-служба «Атланты», подобная статистика не фиксировалась ни у одного игрока за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

Отметим, что к настоящему моменту Джонсон принял участие в 11 матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 21,5 очка, 9,5 подбора, 6,3 передачи и 1,8 перехвата. «Атланта» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе восемь побед при пяти поражениях.

