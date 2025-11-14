Игрок «Атланты» показал статистику в матче, ни разу не встречавшуюся за всю историю лиги
Поделиться
Лёгкий форвард «Атланты Хоукс» Джален Джонсон в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» (132:122) набрал 31 очко, совершил 18 подборов, отдал 14 результативных передач и сделал семь перехватов. Как информирует пресс-служба «Атланты», подобная статистика не фиксировалась ни у одного игрока за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.
НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
122 : 132
Атланта Хоукс
Атланта
Юта Джаз: Маркканен - 40, Бэйли - 21, Джордж - 19, Кольер - 10, Нуркич - 10, Сенсабо - 9, Филиповски - 8, Лав - 3, Уильямс - 2, Михайлюк, Клейтон, Харклесс
Атланта Хоукс: Оконгву - 32, Джонсон - 31, Крейчи - 20, Александер-Уолкер - 16, Кеннард - 12, Рисашер - 11, Гуйе - 8, Дэниэлс - 2, Уоллес, Хьюстан, Порзингис, Ньюэлл
Отметим, что к настоящему моменту Джонсон принял участие в 11 матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 21,5 очка, 9,5 подбора, 6,3 передачи и 1,8 перехвата. «Атланта» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе восемь побед при пяти поражениях.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
10:44
-
10:12
-
10:00
-
09:34
-
08:33
-
07:40
-
06:30
-
05:30
-
04:45
-
01:16
-
01:06
-
00:56
-
00:40
-
00:21
-
00:10
-
00:03
- 13 ноября 2025
-
23:28
-
23:08
-
22:34
-
22:18
-
21:47
-
21:45
-
21:07
-
20:44
-
20:09
-
19:22
-
19:08
-
19:00
-
18:39
-
18:04
-
17:47
-
17:15
-
16:07
-
15:55
-
15:23