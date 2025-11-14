Скидки
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Атланты» показал статистику в матче, ни разу не встречавшуюся за всю историю лиги

Комментарии

Лёгкий форвард «Атланты Хоукс» Джален Джонсон в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» (132:122) набрал 31 очко, совершил 18 подборов, отдал 14 результативных передач и сделал семь перехватов. Как информирует пресс-служба «Атланты», подобная статистика не фиксировалась ни у одного игрока за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
122 : 132
Атланта Хоукс
Атланта
Юта Джаз: Маркканен - 40, Бэйли - 21, Джордж - 19, Кольер - 10, Нуркич - 10, Сенсабо - 9, Филиповски - 8, Лав - 3, Уильямс - 2, Михайлюк, Клейтон, Харклесс
Атланта Хоукс: Оконгву - 32, Джонсон - 31, Крейчи - 20, Александер-Уолкер - 16, Кеннард - 12, Рисашер - 11, Гуйе - 8, Дэниэлс - 2, Уоллес, Хьюстан, Порзингис, Ньюэлл

Отметим, что к настоящему моменту Джонсон принял участие в 11 матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 21,5 очка, 9,5 подбора, 6,3 передачи и 1,8 перехвата. «Атланта» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе восемь побед при пяти поражениях.

