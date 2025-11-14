Евролига: расписание матчей на 14 ноября

В пятницу, 14 ноября, в баскетбольном турнире Евролига состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. Поклонники европейского баскетбола в общей сложности смогут увидеть пять матчей 11-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 14 ноября:

19:00 мск — «Дубай» — «Жальгирис»;

20:00 мск — «Анадолу Эфес» — «Бавария»;

22:00 мск — АСВЕЛ — «Партизан»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Олимпиакос»;

22:30 мск — «Барселона» — «Виртус».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль», на счету которого восемь побед и три поражения. Вторую строчку занимает «Црвена Звезда» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает «Жальгирис» (семь побед и три поражения).

