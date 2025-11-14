Стефен Карри прекратил сотрудничество с Under Armour, которое началось в 2013 году

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и компания Under Armour официально объявили о прекращении многолетнего сотрудничества. Об этом информирует ESPN.

Сообщается, что бренд Стефена, Curry Brand, продолжит существовать автономно. Выпуск собственной линейки баскетбольной обуви Карри через Under Armour будет продолжаться до конца 2026 года, далее игрок получит статус «свободного агента» на рынке спортивной обуви.

Карри начал сотрудничество с Under Armour в 2013 году, прекратив кооперацию с Nike — ещё до получения награды MVP.

«В Under Armour поверили в меня в начале карьеры и дали возможность создать нечто гораздо более значимое, чем просто кроссовки. Я всегда буду благодарен за это», – сказал Карри.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, в течение следующего года Карри сможет свободно носить обувь других брендов и рассматривать новые партнёрские соглашения.

«То, за что стоит Curry Brand, то, за что стою я сам, и моя приверженность этой миссии останутся неизменными. Всё только будет становиться ярче. Я вдохновлён будущим, нацеленным на интенсивное развитие, и буду продолжать работать на благо следующего поколения», – добавил баскетболист.

