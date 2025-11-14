Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри прекратил сотрудничество с Under Armour, которое началось в 2013 году

Стефен Карри прекратил сотрудничество с Under Armour, которое началось в 2013 году
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и компания Under Armour официально объявили о прекращении многолетнего сотрудничества. Об этом информирует ESPN.

Сообщается, что бренд Стефена, Curry Brand, продолжит существовать автономно. Выпуск собственной линейки баскетбольной обуви Карри через Under Armour будет продолжаться до конца 2026 года, далее игрок получит статус «свободного агента» на рынке спортивной обуви.

Карри начал сотрудничество с Under Armour в 2013 году, прекратив кооперацию с Nike — ещё до получения награды MVP.

«В Under Armour поверили в меня в начале карьеры и дали возможность создать нечто гораздо более значимое, чем просто кроссовки. Я всегда буду благодарен за это», – сказал Карри.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, в течение следующего года Карри сможет свободно носить обувь других брендов и рассматривать новые партнёрские соглашения.

«То, за что стоит Curry Brand, то, за что стою я сам, и моя приверженность этой миссии останутся неизменными. Всё только будет становиться ярче. Я вдохновлён будущим, нацеленным на интенсивное развитие, и буду продолжать работать на благо следующего поколения», – добавил баскетболист.

Материалы по теме
Карри оправился после болезни. Отгрузил 46 очков и стал ближе к крутому рекорду Джордана!
Карри оправился после болезни. Отгрузил 46 очков и стал ближе к крутому рекорду Джордана!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android