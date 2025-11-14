В ЦСКА высказались об Алексее Шведе перед матчем с УНИКСом в Единой лиге

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева поделилась мнением о предстоящем матче с УНИКСОМ в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, высказавшись также о новобранце казанского клуба Алексее Шведе. Команды сыграют завтра, 15 ноября, в Казани. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Какой игры ждёте в предстоящей встрече с УНИКСом? Ожидаете какого-то особого настроя на этот матч от экс=армейца Шведа, пополнившего недавно ряды казанской команды?

— Ждём встречу лидеров чемпионата: интересную, качественную, упорную борьбу. Конечно, Алексей Швед добавит красок в игру, он всегда играет ярко и красиво. Но, мне кажется, как-то так повелось, что особый настрой на ЦСКА бывает практически у всех участников нашего соревнования. Так что мы уже привыкли.

Стараемся не расслабляться в каждом матче, хотя и не всегда получается (смеётся). Мотивация — это большой залог успеха и немаловажная часть тренерской работы. Думаю, в игре с УНИКСом тренеру в этом отношении не понадобится особых усилий, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Швед выступал за ЦСКА с 2005 по 2012 год, а также с 2021-го по 2023-й.

