Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА высказались об Алексее Шведе перед матчем с УНИКСом в Единой лиге

В ЦСКА высказались об Алексее Шведе перед матчем с УНИКСом в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева поделилась мнением о предстоящем матче с УНИКСОМ в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, высказавшись также о новобранце казанского клуба Алексее Шведе. Команды сыграют завтра, 15 ноября, в Казани. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
— Какой игры ждёте в предстоящей встрече с УНИКСом? Ожидаете какого-то особого настроя на этот матч от экс=армейца Шведа, пополнившего недавно ряды казанской команды?
— Ждём встречу лидеров чемпионата: интересную, качественную, упорную борьбу. Конечно, Алексей Швед добавит красок в игру, он всегда играет ярко и красиво. Но, мне кажется, как-то так повелось, что особый настрой на ЦСКА бывает практически у всех участников нашего соревнования. Так что мы уже привыкли.

Стараемся не расслабляться в каждом матче, хотя и не всегда получается (смеётся). Мотивация — это большой залог успеха и немаловажная часть тренерской работы. Думаю, в игре с УНИКСом тренеру в этом отношении не понадобится особых усилий, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Швед выступал за ЦСКА с 2005 по 2012 год, а также с 2021-го по 2023-й.

Главные новости дня:

Комментарии
