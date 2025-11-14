АСВЕЛ подаст в суд на Евролигу

Бывший игрок НБА, а ныне мажоритарный владелец АСВЕЛа Тони Паркер заявил, что клуб намерен обратиться в суд после санкций от Евролиги за несоблюдение финансового фэйр-плей.

«Евролига публично наказала нас за то, что мы тратим € 4,4 млн на зарплаты, при том, что их минимум — € 5,85 млн. Однако правила Французской баскетбольной лиги запрещают нам тратить больше. Мы находимся под финансовым контролем. По сути, от нас требуют нарушить правила национальной лиги, с которой у нас отличные отношения», — приводит слова Паркера Le Progres.

Отвечая на вопрос, будет ли клуб платить штраф, Паркер высказался однозначно: «Нет, мы обращаемся в суд. Меня удивляет, почему это происходит именно сейчас, ведь все наши контракты с Евролигой действуют до 2026 года?»

Материалы по теме Евролига: расписание матчей на 14 ноября

Главные новости дня: