Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол

Андрей Кириленко оценил шансы сборной России по баскетболу выступить на ОИ-2028

Андрей Кириленко оценил шансы сборной России по баскетболу выступить на ОИ-2028
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о перспективах участия сборной России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Кириленко отметил, что шансы национальной команды сыграть в баскетбольном турнире крайне низки, учитывая пропуск квалификационного этапа на Евробаскете и текущую ситуацию в международном баскетболе.

«Слова Дегтярёва о том, что Россия полноценно поедет на Олимпиаду-2028? Я вообще позитивный человек и разделяю любой позитив. Я всегда надеюсь на лучшее, но в то же время нужно быть готовым к худшему. На сегодняшний день я не вижу нашего участия в баскетбольном турнире 5х5 в 2028 году. Вообще не вижу тут шансов, потому что квалификация уже началась со стартом Евробаскета, который мы пропустили. Если будет какое-то исключение для нас, но это из разряда фантастики, чем реальности. Шанс минимальный есть, будем стараться его использовать. Если подходить реально, то вряд ли мы будем в баскетболе 5х5 в Лос-Анджелесе», — приводит слова Кириленко Odds.ru.

