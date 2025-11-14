«Зенит» показал фото Пойтресса после операции на колене, назвав детали о состоянии игрока

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс успешно перенёс операцию на правом коленном суставе. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Сообщается, что спортсмен начнёт реабилитацию в США, после чего вернётся в Санкт-Петербург, чтобы продолжить восстановление под контролем медицинского и тренерского штабов «Зенита», а также быть вместе с командой на решающем этапе сезона.

Фото: https://t.me/zenitbc

«Сине-бело-голубые желают Алексу скорейшего возвращения на паркет», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Пойтресс получил травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (82:79) в конце октября.

Главные новости дня: