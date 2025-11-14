Скидки
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич: мы можем обыгрывать любую команду

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче с «Уралмашем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится завтра, 15 ноября, в Красноярске. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
«Первая игра с «Уралмашем» для нас сложилась неудачно. Тогда у нас было пять поражений подряд, и команде не хватало уверенности. Сейчас ситуация иная – три победы подряд. Я очень уважаю соперника: у них сильные игроки на каждой позиции. Но вместе с болельщиками мы уже доказали, что можем обыгрывать любую команду, в том числе претендентов на чемпионство, и надеюсь, у нас снова получится их порадовать», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

