В АСВЕЛе высказались о возможном уходе из Евролиги

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне мажоритарный владелец французского клуба АСВЕЛ Тони Паркер ответил на вопрос по поводу возможного ухода команды из Евролиги.

«Нет. Наш контракт с Евролигой действует до 2026 года», — приводит слова Паркера издание Le Progres.

Паркер также опроверг слухи о продаже АСВЕЛом лицензии A: «Это полностью ложная информация! Абсолютно нет. Ноль шансов!»

В настоящий момент АСВЕЛ занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе две победы при восьми поражениях.

Ранее Паркер заявил, что клуб намерен обратиться в суд после санкций от Евролиги за несоблюдение финансового фэйр-плей.

