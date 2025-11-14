Скидки
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Тренер клуба Евролиги сказал пять слов, увидев, что зал для пресс-конференции пуст

Тренер клуба Евролиги сказал пять слов, увидев, что зал для пресс-конференции пуст
Аудио-версия:
Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес после поражения в матче с «Парижем» в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги провёл одну из самых коротких пресс-конференций.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
90 : 86
Валенсия
Валенсия, Испания
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Докосси, Файе, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Ногес, Сима

Испанская команда проиграла со счётом 86:90, хотя большую часть матча уверенно лидировала. «Валенсия» вела с преимуществом в семь очков за три минуты до конца четвёртой четверти, но соперник сделал рывок 11:0 и вырвал победу.

После игры Мартинес появился в комнате для прессы и, заметив, что журналистов нет, произнёс: «Здесь? Окей. Результат — 90:86». После этого Педро встал и сразу покинул зал.

После этого поражения «Валенсия» опустилась на седьмое место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что подобные пресс-конференции в Евролиге уже бывали: ранее аналогичная ситуация произошла в Софии (Болгария) на матчах «Хапоэля» из Тель-Авива, где израильская команда проводила домашние матчи.

Новости. Баскетбол
