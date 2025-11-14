Кирилл Попов ответил, могли бы сейчас игроки УНИКСа, ЦСКА и «Зенита» выступать в Евролиге

Центровой «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов поделился мнением о матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с лидерами — УНИКСом, ЦСКА и «Зенитом». Нижегородцы встречались с ЦСКА и «Зенитом» в октябре, а с казанским клубом — в начале ноября, потерпев поражения во всех этих встречах.

— «Пари Нижний Новгород» уже встретился с топ-клубами: УНИКС, ЦСКА, «Зенит». Как ты можешь оценить игры против этих команд?

— Против таких команд всегда трудно играть. У них классные баскетболисты, которые сейчас могли бы выступать в Евролиге. И очень здорово, что они играют в России. А мы можем доказывать, что нашим игрокам по силам навязывать конкуренцию легионерам, — приводит слова Попова «Советский спорт».

