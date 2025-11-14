Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кирилл Попов ответил, могли бы сейчас игроки УНИКСа, ЦСКА и «Зенита» выступать в Евролиге

Кирилл Попов ответил, могли бы сейчас игроки УНИКСа, ЦСКА и «Зенита» выступать в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов поделился мнением о матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с лидерами — УНИКСом, ЦСКА и «Зенитом». Нижегородцы встречались с ЦСКА и «Зенитом» в октябре, а с казанским клубом — в начале ноября, потерпев поражения во всех этих встречах.

— «Пари Нижний Новгород» уже встретился с топ-клубами: УНИКС, ЦСКА, «Зенит». Как ты можешь оценить игры против этих команд?
— Против таких команд всегда трудно играть. У них классные баскетболисты, которые сейчас могли бы выступать в Евролиге. И очень здорово, что они играют в России. А мы можем доказывать, что нашим игрокам по силам навязывать конкуренцию легионерам, — приводит слова Попова «Советский спорт».

Сейчас читают:
Два овертайма в Саратове, у «Зенита» вернулись лидеры, а «Локомотив» воспрял. Итоги дня ЕЛ
Видео
Два овертайма в Саратове, у «Зенита» вернулись лидеры, а «Локомотив» воспрял. Итоги дня ЕЛ

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android