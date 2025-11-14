Скидки
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» и «Олимпиакос»

Евролига объявила о дисциплинарных санкциях в отношении «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса» по итогам 9-го тура регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

«Евролига объявляет о следующем дисциплинарном решении, касающемся инцидентов, произошедших в 9-м туре регулярного сезона-2025/2026. «Црвена Звезда» оштрафована на € 7 тыс. за оскорбительные скандирования болельщиков в матче с «Панатинаикосом», согласно статье 29.2.f Дисциплинарного кодекса», — говорится в сообщении пресс-службы Евролиги.

«Олимпиакос» оштрафован на € 6 тыс. за аналогичное нарушение в игре с «Партизаном».

