Кирилл Попов раскрыл, что его друзья из Москвы думают о Нижнем Новгороде

Российский центровой клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов рассказал, какое впечатление на него и его друзей производит город, отметив архитектуру, культурное наследие, туристическую атмосферу и тёплый приём болельщиков.

– Какое впечатление от Нижнего Новгорода?

– Город сразу понравился, очень красивая архитектура, много туристов. Друзья из Москвы приезжают на «Ласточке» по выходным, они тоже в полном восторге. У меня супруга уже четыре раза на одну и ту же экскурсию сходила, скоро сможет сама здесь историю города рассказывать. На самом деле культурное наследие в этом месте огромное. Очень интересно было узнать про сам Нижний Новгород, как он зарождался. И нижегородским болельщикам очень благодарен. Тепло меня приняли, большое спасибо, что ходят на матчи, – приводит слова Попова «Советский спорт».

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: