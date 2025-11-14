Скидки
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Не знаю, можно ли рассказывать». Кирилл Попов ответил на вопрос про прошлый «бизнес»

Российский центровой клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов вспомнил о своём детстве, поделившись историями тяжёлой физической работы, которая закалила его характер. По словам спортсмена, именно тогда он понял, что в жизни легко ничего не бывает.

– Ты рассказывал, что у вас с бабушкой даже что-то вроде бизнеса было…
– Не знаю, можно рассказывать или нет. У нас была старенькая деревня, там были уже заброшенные дома. Мы их разбирали на кирпичи и продавали… Были и другие истории. Дома тогда топили печным отоплением. Например, привезут соседке три тонны угля. Внуков или родственников нет. Поэтому их перетаскивал в сарай я. Мне тогда было лет 11–12. Я эти три тонны вёдрами таскал, потом всё лицо в саже, в носу… После такого ещё неделю ходишь вспоминаешь. Либо за 300 рублей перетаскивал три тонны зерна. Я это на всю жизнь запомнил. Если мне предложат это сделать сейчас, сделаю, но будет очень тяжело. Не представляю, как я это делал в детстве. Здесь проблема в том, что зерно – это летний сезон. Жара невыносимая. В зерне специальная пыльца, из-за этого начиналась чесотка. Поэтому физический труд в моей жизни был всегда, и именно тогда я понял, что в жизни легко ничего не бывает, – приводит слова Попова «Советский спорт».

