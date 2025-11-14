Скидки
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Деревенщина». Игрок Единой лиги рассказал, чему его научила жизнь в глубинке России

Центровой клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов рассказал, чему его научила жизнь в глубинке России, признав, что именно деревня сформировала его отношение к труду и характер.

– Чему тебя научила жизнь в глубинке?
– В первую очередь – это ценить человеческий труд. Я всегда обращаю внимание, если человек умеет что-то делать своими руками. Жизнь в деревне научила всегда выполнять обещанное. В начале своей карьеры я стеснялся того, что я из глубинки. Тыкали пальцем: «Деревенщина, ты откуда вообще приехал». Сейчас ситуация немного поменялась. Но бывает и почувствуешь, как на тебя смотрят: «Да кто он такой, из Суперлиги приехал». Я спокойно к этому отношусь. Да, я из деревни – именно она подготовила меня к жизни. А Суперлига воспитала и дала шанс вернуться в Единую лигу ВТБ, – приводит слова Попова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Единой лиги Попов к настоящему моменту принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 0,7 передачи.

