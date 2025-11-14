Скидки
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Ненад Димитриевич вспомнил, как говорил американцам, за что в Европе любят футбол

Ненад Димитриевич вспомнил, как говорил американцам, за что в Европе любят футбол
Аудио-версия:
Разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич сравнил баскетбол и футбол. Также северомакедонский баскетболист вспомнил, как объяснял американцем, почему футбол в Европе так популярен.

– Я никогда не могла понять страсти к футболу. Там же может не быть ни голов во время матча или каких-то ярких моментов.
– Да, да, я понимаю. Много говорил об этом с людьми, особенно с американцами, которые не понимают, почему мы любим футбол. И я пытаюсь объяснить им. Конечно, баскетбол очень динамичная игра. Много всего происходит. Нет какого-то одного действия, которое определяет игру. А в футболе есть. И вот эти эмоции, связанные с одним голом, с тем, что они забивают или нет, или пропускают в пенальти, или получают красную карточку, это то, что может подарить только футбол. Никакой другой спорт, – сказал Димитриевич в интервью Okko Баскет.

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

