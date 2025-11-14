Алексей Швед высказался о настрое УНИКСа перед матчем с ЦСКА

Российский защитник казанского УНИКСа Алексей Швед высказался об атмосфере в новом для себя коллективе и поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва

«Моя адаптация в УНИКСе проходит хорошо. Все наши ребята очень дружные. Многих из них я знаю. Мы либо играли вместе, либо друг против друга. Атмосфера в раздевалке классная. Все настроены на субботний матч с ЦСКА и понимают, насколько он важен для нас.

Считаю, для победы нужно сыграть умно в защите и нападении, выполнять установки тренера и оставаться сплочёнными», — приводит слова Шведа пресс-служба команды.