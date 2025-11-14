Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед высказался о настрое УНИКСа перед матчем с ЦСКА

Алексей Швед высказался о настрое УНИКСа перед матчем с ЦСКА
Комментарии

Российский защитник казанского УНИКСа Алексей Швед высказался об атмосфере в новом для себя коллективе и поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моя адаптация в УНИКСе проходит хорошо. Все наши ребята очень дружные. Многих из них я знаю. Мы либо играли вместе, либо друг против друга. Атмосфера в раздевалке классная. Все настроены на субботний матч с ЦСКА и понимают, насколько он важен для нас.

Считаю, для победы нужно сыграть умно в защите и нападении, выполнять установки тренера и оставаться сплочёнными», — приводит слова Шведа пресс-служба команды.

Сейчас читают:
Швед зажёг в дебюте за УНИКС! У него были два не менее ярких помощника
Швед зажёг в дебюте за УНИКС! У него были два не менее ярких помощника
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android