В НБА опубликовали рейтинг претендентов на звание MVP. Йокич — лидер, Вембаньяма — в топ-5

Аудио-версия:
Сегодня, 14 ноября, пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Лидирующую позицию занял лидер «Денвер Наггетс» Николу Йокича. В обновлённой редакции рейтинга также появились Кейд Каннингем и Джейлен Брансон, которые заменили собой Джоша Гидди и Стефена Карри.

Рейтинг MVP на 14 ноября 2025 года.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс», место в последней редакции рейтинга – 3).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер», 1).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 2).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс», 5).
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс», 4).
6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс, новый»).
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс», 8).
8. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс», 7).
9. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс», 10).
10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс, новый»).

