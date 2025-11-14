Комолов высказался о предстоящем матче МБА-МАИ с «Локомотивом-Кубань»

Российский разыгрывающий МБА-МАИ Артём Комолов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«В последних матчах «Локомотив-Кубань» набрал ход, а при поддержке домашних трибун железнодорожники стабильно показывают хороший уровень баскетбола. Кроме того, в составе краснодарцев по сравнению с нашей первой встречей произошли изменения, что тоже сказалось на их действиях.

Несмотря на результат последних двух матчей, мы приехали в Краснодар за победой, наша мотивация зашкаливает, мы сконцентрированы и настраиваемся на серьёзный бой», — приводит слова Комолова пресс-служба столичной команды.