Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Американский центровой УНИКСа назвал ключ к победе над ЦСКА в предстоящем матче

Американский центровой УНИКСа назвал ключ к победе над ЦСКА в предстоящем матче
Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским клубом ЦСКА. Встреча состоится 15 ноября и начнётся в 14:30 по мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
«Предстоящий матч с ЦСКА — хороший тест на определение нашей реальной силы. Думаю, для положительного результата нам нужно проявить упорство и играть командно. Важно не позволить сопернику использовать свои преимущества и воспользоваться их слабыми сторонами.

В этом сезоне мы уже встречались с ЦСКА. Тогда всё пошло не по плану, но этот урок усвоен. Необходимо помнить о нём, чтобы не повторять ошибок первой игры. Мои ожидания — это наша победа», — приводит слова Бингэма пресс-служба клуба.

