Американский центровой УНИКСа назвал ключ к победе над ЦСКА в предстоящем матче

Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским клубом ЦСКА. Встреча состоится 15 ноября и начнётся в 14:30 по мск.
«Предстоящий матч с ЦСКА — хороший тест на определение нашей реальной силы. Думаю, для положительного результата нам нужно проявить упорство и играть командно. Важно не позволить сопернику использовать свои преимущества и воспользоваться их слабыми сторонами.
В этом сезоне мы уже встречались с ЦСКА. Тогда всё пошло не по плану, но этот урок усвоен. Необходимо помнить о нём, чтобы не повторять ошибок первой игры. Мои ожидания — это наша победа», — приводит слова Бингэма пресс-служба клуба.