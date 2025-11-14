Названы клубы, которые были заинтересованы в сделке с «Лейкерс» по обмену Энтони Дэвиса

Известный аналитик НБА Бретт Сигель сообщил, какие команды выражали повышенную заинтересованность в проведении с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» сделки по обмену 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса.

«Из команд, с которыми «Лейкерс» общались, когда они впервые выразили желание обменять Дэвиса, фронт-офис «Бостона» несколько раз проводил переговоры с «озёрниками» по телефону. Но разговоры не продвинулись, хотя «Лейкерс» получали сигналы, что Брэд Стивенс и его главный офис заинтересованы в этом.

«Лейкерс» получили сообщение от «Бостона», что те будут готовы рассмотреть вариант перехода к ним Дэвиса летом. Также стоит отметить, что «Бостон» конкурировал с «Лейкерс» за право подписать Энтони, когда тот был обменян из «Нью-Орлеан Пеликанс» в 2019 году.

Две другие команды Восточной конференции также были заинтригованы тем, что в «Лейкерс» взяли Дэвиса к себе. По словам многочисленных источников, этими командами были «Милуоки Бакс» и «Кливленд Кавальерс». Конечно, «Лейкерс» просто прощупывали почву насчёт сделки с участием Дэвиса и по-прежнему не были заинтересованы в его обмене в течение сезона 2024/2025. Тем не менее во фронт-офисе команды серьёзно относились к тому, чтобы в межсезонье предложить реальные варианты обмена Энтони.

Хотя, по слухам, другие команды вели переговоры с «Лейкерс» о Дэвисе в декабре 2024 года, эти организации не были подтверждены ни одной из сторон. Тем не менее было по меньшей мере пять команд, которые более одного раза вступали в диалог с «Лейкерс» после того, как те провели первое знакомство с Дэвисом, обсудив его статус и возможные детали сделки», — приводит слова Сигеля аккаунт Clutch Points в социальной сети X.