«Дубай» обыграл «Жальгирис» в Евролиге, Кабенгеле оформил дабл-дабл

В Дубае (ОАЭ) завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и литовский «Жальгирис». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:89.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мфионду Кабенгеле, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. 16 очков, три подбора и семь передач на свой счёт записал Алекса Аврамович.

В составе «Жальгириса» 22 очка и пять подборов на свой счёт записал Ажуолас Тубелис. 15 очков и девять передач на свой счёт записал Сильвен Франсиско.

«Дубай» одержал вторую победу в Евролиге подряд. «Жальгирис», напротив, потерпел второе кряду поражение.