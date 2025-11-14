Скидки
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Дубай — Жальгирис, результат матча 14 ноября 2025, счет 95:89, Евролига-2025/2026

«Дубай» обыграл «Жальгирис» в Евролиге, Кабенгеле оформил дабл-дабл
Комментарии

В Дубае (ОАЭ) завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и литовский «Жальгирис». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:89.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
95 : 89
Жальгирис
Каунас, Литва
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Кондич, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Каменьяш
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мфионду Кабенгеле, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. 16 очков, три подбора и семь передач на свой счёт записал Алекса Аврамович.

В составе «Жальгириса» 22 очка и пять подборов на свой счёт записал Ажуолас Тубелис. 15 очков и девять передач на свой счёт записал Сильвен Франсиско.

«Дубай» одержал вторую победу в Евролиге подряд. «Жальгирис», напротив, потерпел второе кряду поражение.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
