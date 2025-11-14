Скидки
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Анадолу Эфес — Бавария, результат матча 14 ноября 2025, счет 74:72, Евролига-2025/2026

«Анадолу Эфес» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Баварию»
Комментарии

В Стамбуле, Турция, завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и мюнхенская «Бавария». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 74:72.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
14 ноября 2025, пятница. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
74 : 72
Бавария
Мюнхен, Германия
Анадолу Эфес: Ларкин, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Джессап, Лучич, Раданов, Йович, Холлац, Майк, Динвидди, Маккормак

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Изайя Кординье, набравший 26 очков, совершивший четыре подбора и отдавший две передачи. 15 очков и пять подборов в активе Роландса Шмитса.

В составе «Баварии» 15 очков и четыре подбора на свой счёт записал Айзея Майк. 11 очков набрал
Спенсер Динвидди.

«Анадолу Эфес» прервал серию из трёх поражений подряд. «Бавария» проиграла вторую встречу в Евролиге кряду.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
«Дубай» обыграл «Жальгирис» в Евролиге, Кабенгеле оформил дабл-дабл
