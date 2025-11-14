«Анадолу Эфес» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Баварию»

В Стамбуле, Турция, завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и мюнхенская «Бавария». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 74:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Изайя Кординье, набравший 26 очков, совершивший четыре подбора и отдавший две передачи. 15 очков и пять подборов в активе Роландса Шмитса.

В составе «Баварии» 15 очков и четыре подбора на свой счёт записал Айзея Майк. 11 очков набрал

Спенсер Динвидди.

«Анадолу Эфес» прервал серию из трёх поражений подряд. «Бавария» проиграла вторую встречу в Евролиге кряду.