Перкинс: Йокич делает великие игры Хакима Оладжьювона похожими на обычные

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил восхищение тем, насколько доминирующе выступает 30-летний лидер и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, сравнив его с играми легендарного игрока НБА Хакима Оладжьювона.

«Я с детства был фанатом «Хьюстон Рокетс» и Оладжьювона, следил за их играми. А теперь Никола своими выступлениями делает великие игры Хакима Оладжьювона похожими на обычные, если обратиться к статистике. Йокич — самый техничный игрок, который когда-либо играл в баскетбол», — приводит слова Перкинса портал Basketball Forever.