Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: Йокич делает великие игры Хакима Оладжьювона похожими на обычные

Перкинс: Йокич делает великие игры Хакима Оладжьювона похожими на обычные
Комментарии

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил восхищение тем, насколько доминирующе выступает 30-летний лидер и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, сравнив его с играми легендарного игрока НБА Хакима Оладжьювона.

«Я с детства был фанатом «Хьюстон Рокетс» и Оладжьювона, следил за их играми. А теперь Никола своими выступлениями делает великие игры Хакима Оладжьювона похожими на обычные, если обратиться к статистике. Йокич — самый техничный игрок, который когда-либо играл в баскетбол», — приводит слова Перкинса портал Basketball Forever.

Материалы по теме
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Видео
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android